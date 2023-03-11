Пожар на пяти тысячах «квадратов» произошел на предприятии в Подмосковье В подмосковном Колабино загорелся цех по производству пластика

Фото: vk.com/mchs__russia

В подмосковном поселке Колабино произошел пожар в цехе по производству пластика. Площадь распространения огня составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел на улице Майора Алексеева. По имеющимся данным, в ходе пожара обрушилась крыша помещения.

В тушении пожара участвуют 55 человек и 17 единиц техники.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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