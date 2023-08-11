Пожар на подстанции в Калужской области попал на видео Губернатор Калужской области Шапша опубликовал кадры пожара на подстанции

Фото: t.me/Shapsha_VV

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале кадры пожара на подстанции. По его словам, из-за возгорания были выведены из строя два трансформатора. Сейчас пожар ликвидирован. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

По предварительным данным, причиной ЧП стал удар молнии.

Ранее крупный пожар произошел в подмосковном Одинцово. Отмечалось, что с места инцидента в небо поднимался плотный столб черного дыма. По одной из версий, загорелась стройка в районе ЖК «Одинград». По другим данным, пожар вспыхнул на складе на Северной улице города, туда уже выехали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Красногорске оставленный на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажном панельном доме на Подмосковном бульваре. Баллончик до этого пролежал под палящим солнцем несколько часов. Огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже после того, как баллончик взорвался на солнце. Аэрозольный дезодорант на подоконнике оставил 58-летний хозяин квартиры. Мужчина выскочил на улицу и вызвал пожарных.