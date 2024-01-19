Пожар на нефтебазе в Клинцах попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на нефтебазе в Клинцах, возникший после сброса боеприпаса с украинского беспилотника, был снят на видео пассажирами прибывшего в город поезда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, территория рядом с местом ЧП была оцеплена, поэтому людям пришлось обходить ее по снегу. На перроне работают сотрудники полиции.

На видео, опубликованном очевидцами, показано, что столб дыма от пожара видно еще на подъезде к Клинцам. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров поездов, прибывающих в Клинцы, просят пройти по специальным маршрутам в целях безопасности.

Министерство обороны России ранее сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию нефтебазы, что привело к возникновению возгорания в резервуарах. К тушению пожара привлечены сотрудники регионального управления МЧС России и Брянского пожарно-спасательного центра.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Брянской области ракетами «Точка-У». По словам Богомаза, в результате атаки был поврежден жилой дом, а также здание промышленного предприятия.