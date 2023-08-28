В Сети появилось видео пожара на крыше жилого дома в Красногорске

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В Сети опубликовали видео пожара в четырехэтажном жилом доме в Красногорске. На кадрах видны густые столбы дыма, охватившие большое пространство на крыше. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 1000 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

Ранее управление МЧС России по Московской области сообщило о сильном пожаре в доме в Красногорске. По данным ведомства, огонь перекинулся на балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали жильцов.

Впоследствии в МЧС сообщили, что пожар был локализован.

Ранее стало известно, что в Бердянске Запорожской области вспыхнул сильный пожар. Позднее огонь был локализован. По словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в городе горел промышленный мусор, площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров.

До этого пожар произошел на складе пластмасс, расположенном рядом с оружейным заводом в уезде Дымбовица в Румынии. Площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. Горевший склад расположен в 20 километрах от АЗС, где ранее произошла серия взрывов. По данным Минздрава, в результате происшествия один человек погиб, 46 пострадали. По словам сотрудников экстренных служб, связи между двумя пожарами нет.