Пожар на электроподстанции в Белгороде попал на видео

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

На электроподстанции «Южная» в Белгороде произошел пожар, который сняли на видео местные жители. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Подъем», видно, как в районе подстанции возникла сильная вспышка, после чего оборудование заискрилось и в воздух поднялся столб дыма. Без света остались две улицы — Губкина и Бульвар Первого Салюта, сообщал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Без света остаются пока две улицы: Губкина и Бульвар Первого Салюта. Аварийные бригады уже работают на устранение последствий. На переподключение потребуется полтора часа, — писал Гладков.

После Telegram-канал Readovka сообщил, что пожар на электроподстанции потушили. Губернатор, в свою очередь, отметил, что электроснабжение в домах белгородцев уже восстановили.

Электроснабжение в домах белгородцев восстановлено. За счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на ул. 5 Августа, Академическая, Железнодорожная, Королева, Костюкова, Шаландина, Мокроусова, — добавил Гладков.

Ранее глава областной военной администрации Светлана Онищук сообщила, что на Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС), расположенной в Ивано-Франковской области Украины, вспыхнул пожар. Также 11 октября сообщалось, что Ладыжинская теплоэлектростанция под Винницей подверглась обстрелам с воздуха. Регион частично оставался без электричества.