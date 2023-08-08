Пожар на балконе квартиры в Подмосковье попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Пушкино загорелся балкон квартиры, передает РЕН ТВ. Пожарные смогли локализовать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве в Волоколамском тоннеле у станции метро «Сокол» загорелся автомобиль. Из-за ЧП в тоннеле образовалась пробка. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиция. О пострадавших не сообщалось.

7 августа на Островецком шоссе в подмосковном городе Раменское загорелись торговые ряды. По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был позже локализован. Отмечалось, что возгорание могло начаться с кровли.

6 августа в поселке Кубанский Новопокровского района Краснодарского края загорелся склад с шелухой от семечек. По информации МЧС России, общая площадь пожара составляла две тысячи квадратных метров. Причины возгорания не раскрывались. В Сети появились кадры с места пожара.

Ранее в Дмитровском районе Московской области произошел пожар на фабрике по производству спортивных товаров «Леко». По последним данным, площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.