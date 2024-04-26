Поздняков объявил охоту на «спортика», кормившего закладчиков экскрементами Поздняков: дебошир из Ростова калечит и унижает закладчиков

Блогер Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале ряд записей о дебошире из Ростова-на-Дону, который, по его словам, избивает и унижает людей, публикуя кадры издевательств на своих страницах. Согласно данным Позднякова, ростовчанин работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Поздняков считает, что преступник действует с подельниками в формате ОПГ, поэтому внимание на ситуацию должна обратить ФСБ.

На опубликованных видеозаписях мужчина в компании друзей сильно избивает молодых людей и обливает зеленкой. На одном из видео, которое Поздняков продублировал в своем канале, ростовский «спортик» снимает молодого человека, лицо которого измазано фекалиями. На видео он заставляет пострадавшего съесть часть экскрементов.

На одном из фото в канале ростовский дебошир на фоне Красной площади в Москве показывает традиционное нацистское приветствие. При этом он спрашивает, кому еще не слабо сделать так же на площади у Кремля.

Ранее жителя Троицка в Челябинской области жестоко избили, приняв за наркоторговца. Потерпевший был занят смартфоном, когда к нему подошли двое местных жителей. Они спрашивали, что молодой человек делает на улице и распространяет ли он наркотики. Мужчина пытался все отрицать, но подвергся избиению. У молодого человека было разбито лицо, ему диагностировали сотрясение мозга. Кроме того, у него оказался травмирован живот, он перенес операцию.