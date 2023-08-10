Появление белого медвежонка в нацпарке Башкирии озадачило специалистов

Фото: npbashkiria.ru

В национальном парке «Башкирия» появился белый медведь. Детеныш, попавший в объектив фото и видео-ловушек, озадачил местных специалистов, поскольку в Башкирии этот вид животных не водится, сообщает ОТР.

Как выяснили эксперты, арктический медвежонок оказался детенышем бурой пары, просто родился он альбиносом. Белый цвет его шерсти возник из-за недостатка красящего пигмента меланина. Малыш уже получил имя Умка.

Это очень редкий случай в наших краях. Не ошибусь, наверное, если скажу, что впервые удалось снять на видео медвежонка-альбиноса в Башкортостане. В нацпарке точно впервые. Известно, что у животных-альбиносов должны быть розовые носы. У нашего же Умки он черный. Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили, — рассказал директор национального парка Владимир Кузнецов.

В американском штате Пенсильвания ранее мужчина обнаружил голодного медведя в своем гараже. Американец собирался выключить водопроводный шланг, чем напугал хищника, и тот напал на него. Медведь укусил мужчину за голову и сбежал. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. На место происшествия прибыли полицейские, а специалисты по охране дикой природы установили ловушку для медведя. Для того, чтобы поймать хищника, они поместили туда пончики и сахарный сироп. Несмотря на нападение, американец выступил против усыпления животного.