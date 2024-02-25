Под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Фото: marine_corps/Flickr/Global Look Press

На линии соприкосновения в зоне специальной военной операции России к северо-западу от Авдеевки впервые заметили танки Abrams американского производства, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что ВСУ пытаются активнее использовать беспилотники на этом направлении боев, передает ТАСС.

Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки, — сказал советник.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о первом уничтожении спецтехники для разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV), разработанной на базе танка M1 Abrams. При этом официального сообщения от Минобороны России об этом пока не было.

Также военкор Евгений Поддубный ранее показал кадры с американским танком Abrams в зоне боевых действий на Украине. Журналист заявил, что бронетехнику видели в районе Степного, и предсказал, что скоро появятся первые сообщения об уничтожении американского «Абрамса». По его мнению, США решили пожертвовать репутацией своего основного боевого танка. Он уверен, что после потери в боях десятков немецких машин американцы растерялись.