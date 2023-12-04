Появилось видео жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-2

Telegram-канал Mash опубликовал кадры с вертолетом Ми-2, который совершил жесткую посадку во время облета нефтепровода в Ставропольском крае. По информации канала, он рухнул недалеко от Незлобненского кладбища. Пилоты не пострадали.

Mash отмечает, что во время движения у вертолета отказал второй двигатель. Пилоты пытались аккуратно посадить машину на землю, но не смогли.

Ранее у самолета АН-26Б авиакомпании «ИрАэро» сложилась передняя стойка шасси во время посадки в аэропорту Иркутска. Борт перевозил груз «Почты России». Самолет отбуксировали, пострадавших нет. Комиссия территориального управления Росавиации начала расследование.

В аэропорту Шереметьево ранее совершил экстренную посадку самолет Airbus А321, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Москва. По предварительным данным, у воздушного судна отказал левый двигатель. По прилете сразу же были организованы штатные процедуры по обслуживанию пассажиров.

В Южно-Сахалинске ранее аварийно сел самолет, выполнявший рейс из Москвы. На борту находились 400 пассажиров. Причиной инцидента могли стать неполадки с шасси.