Появилось видео затопленной кипятком улицы в Челябинске Центральную улицу Челябинска затопило кипятком из-за прорыва трубы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воровскую улицу в центре Челябинска затопило кипятком, кадры с места происшествия публикует Telegram-канал Readovka. По его данным, ЧП произошло из-за прорыва магистрального водовода.

На записи видно, как потоки воды затопили проезжую часть, также кипяток залил тротуары. В то же время в городе стоят 10-градусные морозы. По информации канала, движение по улице в скором времени перекроют, вероятно, в домах на Воровской улице отключат водоснабжение. На месте аварии работают сотрудники аварийных служб, которые ищут место прорыва.

Ранее в Москве из-под земли забил фонтан, там прорвало пожарный гидрант. Очевидцы рассказывали о мощной струе, вырывающейся из-под асфальта. Поток воды начал подтапливать проезжую часть. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

4 декабря на юге Санкт-Петербурга при прорыве теплотрассы пострадали два молодых человека, их госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. О степени тяжести травм у пациентов 18 и 19 лет не сообщалось. Улица, где произошла авария, была окутана густым паром.

До этого произошла авария на теплосети в Курском музыкальном колледже-интернате для слепых. В итоге помещения подвала затопило кипятком. Директор колледжа Михаил Коротких рассказывал, что в здании произошел прорыв трубы. Десятки тонн воды залили весь подвал, превратив корпус в «сауну».