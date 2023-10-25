Появилось видео задержания жительницы Югры по делу о госизмене

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео задержания сотрудниками ФСБ жительницы Югры, обвиняемой в государственной измене в пользу Украины. Женщина находится под арестом, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Обвиняемая была задержана 25 октября. Согласно материалам следствия, она занималась распространением агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций. Сама женщина является уроженкой Украины.

Ранее сотрудники ФСБ предупредили о недопустимости государственной измены 40-летнего жителя Хакасии, который собирался отправиться на Украину. По сведениям ведомства, он самостоятельно связался с украинскими государственными и националистическими организациями и в ходе переписки с ними выразил желание присоединиться к ВСУ.

На прошлой неделе по подозрению в совершении государственной измены в пользу Украины был задержан житель Владивостока. По заданиям кураторов из украинской разведки он собирал и передавал Киеву информацию о региональных предприятиях оборонного значения. Согласно данным ФСБ, россиянин сам установил контакт с представителями украинской разведки и предложил свои услуги, понимая, что таким образом может нанести вред безопасности России.