Задержание участников банды Басаева попало на видео ФСБ: двое участников банды Басаева задержаны спустя почти 25 лет

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов спустя почти 25 лет после нападения на военнослужащих у станицы Червленная в Чечне задержали двух боевиков, состоявших в банде Басаева, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России и СК РФ. Речь идет о жителях Тюменской области, россиянах Алимхане Кадрашове 1969 года рождения и Муртазали Алимгирееве 1978 года рождения.

По данным ФСБ, Кадрашова нашли в городе Лянторе в Ханты-Мансийском автономном округе, Алимгиреева — в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе.

Они доставлены в следственные отделы СК России по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям 209 «Бандитизм», 279 «Вооруженный мятеж» и 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» УК РФ, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного участника банды чеченского боевика Шамиля Басаева за вооруженное нападение на Буденновск Ставропольского края в 1995 году. Речь идет об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, ему вменяют совершение теракта, бандитизм, захват заложников и убийство.