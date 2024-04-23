Появилось видео задержания сторонника украинских националистов в Брянске

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который готовил теракт в Брянске. Соответствующие кадры опубликовало агентство РИА Новости. На видео заметно, что при себе у мужчины был электродетонатор.

Также в кадр попал момент, как задержанного сажают в автомобиль, а после доставляют на допрос. Задержанный на видео признался, что получил задание забрать тайник с взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по статьям об участии в террористической организации и за содействие терроризму. В ФСБ уточнили, что россиянин «исповедует» украинскую националистическую идеологию. Также задержанный действовал по заданию запрещенной в РФ террористической организации.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за активацию сим-карты в интересах террористов. Речь идет о радикалах с Украины.

В службе добавили, что всего было изъято свыше 600 сим-боксов, которые могли применяться в диверсионной и террористической деятельности. Уголовные дела по статье о мошенничестве были возбуждены в отношении 30 человек. По данным силовиков, они причастны к незаконному доступу к профилям на сервисе «Госуслуги».