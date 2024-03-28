Появилось видео задержания пенсионера за одобрение теракта в «Крокусе» Под Магаданом задержали 75-летнего пенсионера за оправдание терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя поселка Ола под Магаданом, которого подозревают в публичном оправдании терроризма, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 75-летний мужчина разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт. РИА Новости уточняет, что речь идет о теракте в «Крокус Сити Холле».

В Магаданской области полицейскими по подозрению в публичном оправдании терроризма задержан местный житель, — говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма). Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на свои источники сообщил, что число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 372 человек. При этом, по последним официальным данным, во время атаки на концертный зал пострадали 360 человек, среди которых 11 детей.

Продолжает расти и число жертв нападения. По состоянию на 20:15 мск 27 марта оно составило 143 человека. Соответствующие данные следуют из обновленного списка МЧС.