Появилось видео задержания нижневартовского стрелка

Фото: СК РФ

Момент задержания жителя Нижневартовска, открывшего стрельбу с балкона своей квартиры, попал на видео, кадры опубликовало РИА Новости. Вместе с мужчиной в квартире находился его трехлетний сын. Он в результате произошедшего не пострадал.

В ролике видно, как мальчик выходит навстречу поднимающимся по лестничному пролету силовикам и один из них берет его на руки. После этого правоохранители зашли в квартиру и задержали мужчину.

На видео также показаны два ружья с патронами, которые были изъяты у стрелявшего.

Инцидент со стрельбой в Нижневартовске произошел утром 9 марта. Огонь из ружья открыл 44-летний местный житель, сделав по меньшей мере восемь выстрелов. Мужчина стрелял в воздух, поэтому пострадавших в результате происшествия нет. Жена мужчины сообщила в полицию, что он находится в неадекватном состоянии и угрожает совершить суицид.

Сам стрелок требовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. Мужчина пояснил, что хочет передать им компромат на администрацию города. Он также призвал повесить на городской площади нескольких местных чиновников за то, что те якобы убили его девушку.

После задержания мужчины СКР возбудил уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.