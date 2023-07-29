Появилось видео задержания белгородца, напечатавшего 25 млн рублей Полиция задержала в Белгороде мужчину, напечатавшего у себя дома 25 млн фальшивых рублей

Фото: НАК

Сотрудники Федеральной службы безопасности и МВД задержали в Белгороде 37-летнего мужчину, напечатавшего у себя дома 25 млн фальшивых рублей, сообщило региональное управление Министерства внутренних дел. По информации ведомства, ранее он был неоднократно судим.

У злоумышленника изъяты 50 пачек по 100 купюр номиналом 5000 рублей на общую сумму 25 000 000 рублей. Согласно заключению эксперта, деньги изготовлены кустарным способом. Кроме того, во время обыска по месту проживания задержанного было обнаружено и изъято оборудование для изготовления фальшивок, — говорится в сообщении.

Представители МВД добавили, что мужчина был задержан с поличным. Нарушитель был взят под стражу, против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы за изготовление, хранение и сбыт поддельных денег.

Ранее сотрудники ФСБ задержали банду фальшивомонетчиков из Дагестана. Она состояла из 11 человек. По данным МВД, преступники успели напечатать миллиард рублей. Злоумышленники распространяли фальшивые купюры в нескольких регионах России, среди которых Ростовская область, Ставропольский край, Ингушетия, Чечня и Дагестан.