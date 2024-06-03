Появилось видео задержания алтайского маньяка, который мог убить 11 женщин Baza показала видео задержания подозреваемого в убийствах женщин в Барнауле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео задержания бывшего заместителя главы Калманской администрации Виталия Манишина, признавшегося в серийных убийствах женщин в Алтайском крае. Его задержали в мае 2023 года. Следствие считает, что на его счету не меньше 11 жизней.

Канал опубликовал кадры, отметив, что 3 июня в Калманском районном суде Алтайского края начался процесс над Манишиным. Экс-чиновнику продлили срок содержания под стражей до 21 ноября 2024 года. Следующее заседание по делу о серийных убийствах состоится 17 июня, слушания будут проходить в закрытом режиме.

В июне 2023 года Манишин признался в пяти убийствах, которые расследовались в рамках дела о барнаульском маньяке. Основная часть убийств произошла летом 2000 года. За три месяца пропали пять абитуриенток, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет. Родители девушек рассказали, что накануне исчезновения каждая из них собиралась встретиться с человеком, обещавшим помочь с поступлением.

В конце мая заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Александр Жеребцов сообщил, что количество жертв Манишина может увеличиться. По его словам, у следствия есть все основания полагать, что мужчина причастен и к другим преступлениям. По последним данным, он обвиняется в 11 убийствах.