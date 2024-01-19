Появилось видео взятия в плен солдат ВСУ под Авдеевкой Военкор Руденко опубликовал видео пленения военных ВСУ на Авдеевском направлении

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео пленения бойцов ВСУ на Авдеевском направлении. По его словам, позицию противника взяли бойцы из российского подразделения «Север V».

По сути, этих украинцев спасли русские солдаты, попав к нам в плен, их война закончилась, они останутся живы, — написал Руденко.

14 января Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении. По его информации, на тот момент ВС РФ закрепились в районе Степового и зашли на территорию садового товарищества «Ивушка».

18 января Telegram-канал WarGonzo сообщил, что российские подразделения вели штурмовые действия на южных окраинах Новомихайловки и у Георгиевки, с юго-востока и северо-востока на Авдеевку. Telegram-канал «Рыбарь» писал, что на окраинах Авдеевки идут позиционные бои.