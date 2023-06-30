Появилось видео взрыва резервуара НГДУ «Елховнефть» в Татарстане

Фото: РИА Новости

В Сети появились видеокадры, на которых показан момент взрыва резервуара с химикатами НГДУ «Елховнефть» в селе Старое Маврино в Татарстане. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»), пишет газета «Известия».

На кадрах видно, как от взрывной волны у резервуара отрывает крышу и наружу вырывается пламя. Спустя считанные секунды территорию окутывают клубы густого черного дыма. На крыше резервуара в роковой момент находились двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.

Telegram-канал SHOT ранее сообщал, что резервуар с химикатами мог взорваться из-за контакта пироформных отложений с кислородом. Емкость вспыхнула в момент, когда рабочие спускались с нее: они погибли при падении с высоты. В результате происшествия погибли двое рабочих.

Утром 13 июня власти Краснодара сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. В тушении огня были задействованы более 130 человек, 26 единиц техники. Дым было видно за несколько километров. По данным Telegram-канала SHOT, горела колонна для переработки дизельного топлива. Причиной стал технологический сбой на факельном стояке.