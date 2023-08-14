Появилось видео взрыва на автозаправке в Махачкале

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В социальных сетях появилась видеозапись момента взрыва на автозаправке в Махачкале. На нем проезжающий мимо водитель говорит «здание горит...», после чего раздается взрыв.

Также очевидцы публикуют кадры с места происшествия. Слышны крики, что нужно вытаскивать пострадавших из автобуса. Судя по кадрам, пожар на месте взрыва продолжается.

Одна из ближайших больниц переполнена от госпитализированных в результате взрыва. Люди лежат в коридорах прямо на полу.

По официальным данным местных властей, пять человек погибли, еще 10 пострадали. Местные Telegram-каналы пишут о не менее 10 погибших и десятках пострадавших (около 70 человек), в том числе детей.

В администрации ранее настоятельно рекомендовали без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, так как существует вероятность помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи. Отмечается, что на место происшествия прибыли госсекретарь республики Дагестан Магомед Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, депутат народного собрания региона Магомед Магомедов, заместители мэра Махачкалы, руководители структурных подразделений мэрии.

Ранее стало известно, что на Талинском нефтяном месторождении в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе прогремел взрыв. По предварительной информации, пять человек пострадали и двое погибли. Причины происшествия пока не уточняются. По информации Telegram-канала Baza, взрывов было два. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, у пострадавших ожоги 70% поверхности тела.