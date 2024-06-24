Появилось видео возможной ликвидации террористов в Махачкале В Сети опубликовали видео, предположительно, ликвидации террористов в Махачкале

Фото: AP/TASS

Telegram-канал «112» опубликовал видео, предположительно, ликвидации террористов, которые устроили нападения в Махачкале. На представленных кадрах слышно, как раздаются громкие звуки выстрелов.

На видео, снятом от первого лица, можно заметить мужчину, лежащего на земле с оружием. События разворачиваются посреди улицы. Вооруженный мужчина, укрывшись за фасадом здания, целится в сторону, где припаркованы автомобили и, вероятно, находятся злоумышленники. На протяжении короткого ролика слышно, что стороны произвели не менее пяти выстрелов.

Ранее стало известно, что участвовавший в теракте в Дербенте 28-летний Гаджимурад Кагиров готовился к профессиональному бою в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. В школе заявили, что боец ММА лишь проходил тренировочный сбор, а не занимался там на постоянной основе.

Кагирова допустили к занятиям по просьбе члена клуба, рассказали в школе. С чьей именно стороны прозвучала просьба, не уточняется.

Политолог Сергей Марков, в свою очередь, допустил, что школы ММА Нурмагомедова могут использоваться «для создания среды, в которой комфортно себя чувствуют те, кто вербует террористов». Эксперт призвал взять такие учреждения в Дагестане под жесткий контроль силовиков.