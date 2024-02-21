Появилось видео водружения Знамени Победы еще над одним селом в ДНР «РВ»: российские бойцы подняли флаг над селом Победа в ДНР

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы подняли Знамя Победы над одноименным населенным пунктом под Марьинкой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Как отмечается, флаг подняли бойцы 255-го полка. Перед этим они разгромили находившегося здесь противника. Как отмечается, сейчас в серой зоне остается небольшой участок села. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

На видео, которое опубликовали авторы канала, можно увидеть красное знамя, которое установили на крыше разрушенного в ходе боевых действий дома. Запись была сделана камерой беспилотника.

О том, что российские силы заняли более половины поселка, сообщалось еще накануне. Чтобы остановить наступление, ВСУ бросили в бой находившиеся в резерве танки Leopard. Бронетехнику частично уничтожили, а противника планомерно выбили. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Утром 21 февраля сообщалось, что бойцы отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении в зоне СВО. Российские военные провели операцию в районе Клещеевки. Командир группы с позывным Варвар рассказал, что по месту расположения пулеметчика ВСУ был дважды нанесен удар из FPV-дрона. После эвакуации противник ввел туда новые силы, но также был атакован беспилотником ВС России.