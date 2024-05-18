Появилось видео водных «SPA-процедур» тигра Зевса Ленинградский зоопарк опубликовал видео водных процедур тигра Зевса

Ленинградский зоопарк опубликовал в Telegram-канале видео, на котором тигр Зевс принимает водные процедуры на солнце. На кадрах полосатый хищник «придерживает» лапой струю фонтана и подставляет под нее шею. В этот момент зверь немного щурится.

Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определенно не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать ее в разные стороны. В теплую погоду поплескаться в бассейне — лучшее решение, — подписали сотрудники зоопарка.

На видео тигр время от времени куда-то сосредоточенно оглядывается, но продолжает лежать возле воды. Зверь также не «отпускает» из могучей лапы струю фонтана.

Ранее Московский зоопарк показал видео с манулом Тимофеем, который прильнул к вольеру, положив лапки на стекло и оставив следы. Животное сначала пристально смотрело на сотрудника зверинца, а затем застенчиво убежало. В зоопарке рассказали, что дикий кот в этот момент был после сна.

На кадрах можно заметить, что зрачки Тимофея при дневном свете сузились до полоски, из-за чего желто-зеленый цвет глаз стал отчетливее. После «съемок» он убежал к игрушечным пандам, которые стоят у стены его вольера.