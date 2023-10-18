Появилось видео уничтожения замаскированного орудия ВСУ «Архангел спецназа»: артиллеристы РФ уничтожили замаскированное орудие ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал ролик, на котором видно, как российские артиллеристы уничтожили замаскированное орудие Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Как уточняет канал, вооружение было обнаружено силами воздушной разведки РФ. При этом скоро деревья осыплются, и украинское вооружение, в том числе западные подарки, военным ВС России вычислять будет гораздо проще, пишет канал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украине Вооруженные силы России уничтожили свыше восьми тысяч украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, только за минувшие сутки был подавлен или сбит 51 дрон противника.

До этого в Сети появилось видео уничтожения военнослужащих ВСУ с помощью беспилотников на Артемовском направлении. На кадрах, которые опубликовал в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, видно, что боеприпасы точно попадали в окопы и укрытия украинских солдат.

Также стало известно, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.