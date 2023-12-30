Разведчики уничтожили спецгруппу натовских наемников у Авдеевки «Операция Z: Военкоры Русской Весны»: наемников НАТО уничтожили возле Авдеевки

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео со спецгруппой натовских наемников, которых российские разведчики уничтожили у Авдеевки. По его данным, англоязычные бойцы пытались атаковать российские позиции. Отмечается, что с иностранными военными был и как минимум один украинец.

Канал пишет, что российским солдатам достались трофеи, среди них оружие и камера GoPro одного из наемников. Журналисты опубликовали видео с флешки, на котором запечатлены зарубежные военные.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки «Восток» сорвали восемь попыток украинских войск провести ротацию сил на Южно-Донецком направлении. Как рассказал начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев, ВСУ потеряли до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

Он добавил, что в числе потерь украинцев восемь минометных расчетов, два пикапа, буксируемая гаубица М102 и танк Т-64. Кроме того, бомбардировщики и артиллерия точными ударами поразили районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

До этого глава пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу ВСУ на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. По словам Савчука, там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады нацгвардии страны.