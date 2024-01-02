Появилось видео уничтожения российскими военными самоходки ВСУ ВС РФ уничтожили позиции самоходной артиллерии ВСУ на Херсонском направлении

Фото: МО РФ

Группировка войск «Днепр» точным огнем уничтожила позиции самоходной артиллерии вместе с запасом боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме того, по данным канала, управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения «Гром» нанес удар по зенитно-ракетному комплексу «Оса-АКМ» армии Украины у населенного пункта Веровка.

Журналисты опубликовали видео ударов. На кадрах видно, что самоходка противника исчезла в огне мощнейшего взрыва. То же произошло и с украинским ЗРК.

Как сообщалось ранее, экипажи российских бомбардировщиков Су-25СМ нанесли удары по пехотным подразделениям и опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. По данным Министерства обороны РФ, полет проходил на предельно малой высоте и на скорости 900 км/ч. Ракеты выпускались по навесной траектории.

До этого Вооруженные силы РФ поразили украинские аэродромы базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow, а под Харьковом был уничтожен завод по производству беспилотных летательных аппаратов. В Минобороны уточнили, что всего за те сутки было ликвидировано 94 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 128 районах.