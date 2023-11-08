Появилось видео уничтожения казачьим полком ВДВ военных ВСУ у Вербового

Фото: МО РФ

Кадры уничтожения казачьим полком ВДВ военных ВСУ у Вербового на Ореховском участке Запорожского фронта опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, противник продолжает нести потери, но пытается наступать.

Бои не прекращаются пять месяцев, враг снова и снова пытается прорваться. Ставропольские гвардейцы-десантники уничтожают боевиков ВСУ огнем артиллерии, дронами и всеми видами оружия. Враг продолжает нести значительные потери на этом участке фронта, но не оставляет попыток наступления, — говорится в публикации.

Накануне появилось видео, как на этом же участке фронта штурмовая группа ВСУ безуспешно пытается скрыться от операторов дрона 247-го полка ВДВ. Удары также наносились артиллерией и другими видами вооружения.

6 ноября власти Запорожья рассказали, что за минувшие 10 дней российские военные с использованием «Ланцетов» и дронов-камикадзе уничтожили более пяти единиц тяжелой техники ВСУ. По словам губернатор Евгения Балицкого, ВС РФ активнее применяют современные методы ведения боя, ВСУ не находят реального и достаточного противодействия этой тактике. Балицкий подчеркнул, что украинцы почти перестали применять в атаках бронетехнику, «потому что наши вооруженные силы очень успешно ее уничтожают».