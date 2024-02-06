Появилось видео уничтожения гаубицы ВСУ российским «Ланцетом» Руденко опубликовал видео уничтожения гаубицы ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения гаубицы ВСУ российским дроном «Ланцет». Как отмечается, кадры сняты на Южнодонецком направлении. На них видно, как в замаскированное в лесополосе орудие врезается беспилотник, после чего происходит взрыв и задымление.

Ранее Минобороны России сообщил об уничтожении экипажем танка Т-80БВМ ВС России наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении. Выстрел был произведен с расстояния более шести километров. Позицию противника обнаружил расчет БПЛА. Координаты были переданы танковым подразделениям.

Также на видео попал подрыв американской БМП Bradley украинских военных на мине в Авдеевке. Отмечается, что в боевой машине находились военнослужащие 47-й бригады ВСУ.

Тем временем, полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что ВС России в зоне проведения спецоперации продвигаются одновременно по нескольким направлениям. Речь, по его словам, идет минимум о девяти участках фронта. Отдельно он выделил продвижения в районе Купянска, Работино, Авдеевки и Харьковской области. По словам полковника. Вооруженные силы Украины не могут остановить атаки ВС РФ.