Появилось видео уничтожения бойцами ВДВ танка ВСУ «РВ»: бойцы ВДВ гранатами уничтожили танк ВСУ на Запорожском фронте

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Бойцы 108-го полка ВДВ подорвали танк ВСУ между Работино и Вербовым на Запорожском фронте, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Машина была в боевом состоянии, но с поврежденной гусеницей, и находилась слишком близко к противнику.

Танк в хорошем состоянии, но забрать его было нереально. Близко к позициям ВСУ. У него лишь гусеница повреждена после подрыва на мине, поэтому решили немного в него гранат закинуть. После второго броска рвануло знатно. Дымился еще полчаса, всю лесополосу хохлам задымил, — рассказали авторы канала.

«РВ» отмечает, что ВС РФ продолжают наступление на линии Работино — Вербовое, забрав инициативу на Запорожском фронте. Каждый день враг теряет позиции и отступает, пишет канал.

Ранее разведчики группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ у Клещеевки на Артемовском направлении. БМП обнаружили в поле. Машина была повреждена в ходе боевых действий, однако все еще была на ходу. Тогда у разведчиков появилась идея угнать бронетехнику из-под носа у противника. Авантюра завершилась успехом.

21 января стало известно, что подразделения Западной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. При этом отражен ряд атак украинских войск с потерей противником свыше полусотни военнослужащих.