Появилось видео унесенных в море машин из-за шторма в Сочи

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В интернете опубликованы видеокадры машин, унесенных из-за шторма в море в Сочи, передает МК в Telegram-канале. На записи видно, что один из автомобилей перевернулся, он сильно покорежен.

Ранее стало известно, что две машины с людьми унесло в Черное море, экстренные службы ведут их поиски. Один пропавший из восьми впоследствии был найден мертвым.

Также отмечалось, что одного человека удалось спасти. В МЧС заявили, что в спасательной операции участвуют вертолет Ка-32 и спасательный катер «Валерий Замараев».

23 июня сообщалось, что смерч обрушился на берег в Лазаревском районе Сочи.

Ранее в Сакском районе Крыма из-за порывистого ветра в открытое море унесло на надувном матрасе двух детей 2016 и 2017 годов рождения. ЧП произошло на одном из пляжей Штормовского сельского поселения. Позже пропавших нашли мертвыми.