Появилось видео ударов российских БПЛА по блиндажам и окопам ВСУ

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео массовых ударов российскими силами по позициям Вооруженных сил Украины. Как отмечается, удары беспилотными летательными аппаратами наносят бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

Ранее появились кадры, как боец 1-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Малой в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ. На кадрах видно, как военнослужащий штурмует позицию противника.

Также сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 провели удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, после нанесения ударов экипажи осуществили противоракетный маневр, применили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

До этого российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомихайловка. Атака осуществлялась с помощью дрона-камикадзе «Упырь». Первый удар уничтожил или тяжело ранил одного бойца. Затем, пока его пытались оттащить сослуживцы, был нанесен второй удар по месту, где сгруппировались солдаты ВСУ.