Появилось видео ударов ФАБ по позициям ВСУ в Красногоровке Военкор Руденко показал видео применения ФАБ для ударов по ВСУ в Красногоровке

Фото: МО РФ

Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео с нанесением ударов по расположениям украинских военных на Донецком направлении. По его словам, на кадрах показано применение фугасных авиационных бомб в Красногоровке, где окопались бойцы ВСУ.

Фугасные авиабомбы запустили по оборудованным позициям ВСУ, пишет военкор. На записи видно мощный взрыв.

Ранее военкор Чингис Дамбиев показал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По его словам, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

За последние недели российским военным удалось уничтожить в зоне СВО наиболее раритетные образцы техники НАТО, которые были поставлены ВСУ, сообщалось РИА Новости. В том числе бойцам ВС РФ удалось поразить три американских танка Abrams, которые были замечены под Донецком вскоре после отступления украинской армии из Авдеевки. Также ВС России уничтожили ракетную системы залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

8 марта Минобороны РФ сообщило, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар модифицированными авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении. В ведомстве подчеркнули, что использование этих авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.