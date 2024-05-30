Появилось видео удара током школьников в Чапаевске

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Появилось видео с ударом током троих мальчиков в Чапаевске. Кадры представил Telegram-канал SHOT. На ролике видно, как один из школьников в прыжке коснулся провода ЛЭП, но тот заискрился.

От такого сильного удара пострадали все трое. Их госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, — уточняется в публикации.

Авторы канала отметили, что один из школьников впал в кому. Состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Ранее стало известно, что мальчик удочкой задел линию электропередачи. Пострадавшим нет 18 лет.

В Крыму 20 мая сообщили о смерти школьника от удара током в Советском районе. В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по республике и Севастополю уточнили, что трагедия произошла с 13-летним подростком. Мальчик приехал в гости к родственникам в Пчельники, отправился с друзьями на прогулку, зашел в трансформаторную будку и получил серьезные травмы, от которых скончался.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ. При осмотре будки выяснилось, что двери сооружения были открыты, что является нарушением правил безопасности. Следователи выясняют, кто нес ответственность за обслуживание подстанции.