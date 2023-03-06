Появилось видео удара новейшими бомбами по позициям ВСУ в Авдеевке

Российские войска ударили по ангару с военной техникой ВСУ в Авдеевке с применением боеприпаса нового поколения. Кадры поражения цели противника опубликовал Telegram-канал «Звезды». 5 марта командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщал о начале применения армией России новых мощнейших планирующих бомб УПАБ-1500Б массой в 1,5 тонны. Спецназовец уточнял, эти бомбы начали использовать для ударов по украинским укрепрайонам под Авдеевкой.

На кадрах видно, как на украинские позиции в районе Авдеевки падают новейшие российские бомбы. О потерях ВСУ в результате удара не уточняется. Сообщается, что огонь наносился по ангарам с военной техникой.

Командир «Трои» ранее сообщал, что бомбы нового поколения УПАБ-1500Б впервые были продемонстрированы в 2019 году. Эти снаряды оснащены инерциальной и спутниковой системами навигации и предназначены для поражения объектов противника на расстоянии до 40 км.

Ранее Министерство обороны РФ показало на видео уничтожение командного пункта ВСУ экипажами самоходных орудий 2С9 «Нона». В ведомстве отметили, что эти самоходки регулярно применяются российскими войсками для уничтожения живой силы и техники украинских сил на всех направлениях.