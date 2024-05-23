Появилось видео травматичной встречи женщины с лосенком в российском городе В Салавате лось сбил женщину с ног и убежал в лес

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Лось сбил с ног женщину на улице Бекетова в городе Салават Республики Башкортостан, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Канал опубликовал видео инцидента. По его данным, юное животное долгое время бегало по городу.

На кадрах видно, что женщина гуляла с собакой. Лосенок испугался лая и с разбега сбил горожанку с ног. В Mash Batash уточнили, что пострадавшая отделалась синяками. Охотники и спасатели искали животное, но смогли обнаружить лишь следы копыт, которые уходят в лес.

Ранее стало известно, что маленький лосенок в Ленинградской области наткнулся на видеоловушку Павла Глазкова. Недалеко от лосенка появилась его мать. Сам малыш осторожно подобрался к видеоловушке, не спеша переставляя лапы.

До этого в Сети появилось видео из национального парка «Лосиный остров» в Москве. На ролике видно, как молодой лось гоняется за собаками. Зверь несколько раз замахнулся копытом на пожилую женщину, которая гуляла со своим псом. Глава департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров отметил, что женщине «чудом удалось избежать травмирования». По его словам, необходимо прятаться от лося за деревом, если животное решило напасть.