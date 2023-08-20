Появилось видео танкового боя на Авдеевском направлении «РВ»: российские танкисты атаковали позиции ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Танковые подразделения 1-й Славянской бригады Донецкого армейского корпуса ВС РФ нанесли удар по расположениям ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Танкисты успешно взаимодействуют с операторами беспилотников, которые помогают выявлять цели и корректировать огонь.

На видео, которое опубликовали военкоры, можно увидеть, как оператор квадрокоптера находит расположения противника, укрепившегося в многоэтажном доме. Координаты цели передаются экипажу танка, и тот наносит прицельный удар. В результате стена здания, где засели бойцы ВСУ, рушится. Над домом поднимается столб пыли.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что подразделения Вооруженных сил России заняли опорный пункт и наблюдательный пост ВСУ в боях на Купянском направлении. Кроме того, российские войска нанесли удар по воинскому эшелону ВСУ, который перевозил боеприпасы. Его уничтожили ракетой на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области. Также ВС РФ уничтожили по меньшей мере один танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и гаубицу Д-20 на Донецком направлении.