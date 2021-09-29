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Появилось видео стрельбы из Gelandewagen в Сочи

13:59, 29 сентября 2021
Появилось видео стрельбы из Gelandewagen в Сочи Стрельба в Сочи Фото: Соцсети
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Водитель на Gelandewagen сначала подрезал другой автомобиль, а после начал стрелять. Ранее этот же автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два автомобиля не поделили дорогу возле центрального стадиона в Хостинском районе Сочи. Инцидент произошёл 28 сентября. В результате водитель чёрного Gelandewagen сначала стал прижимать другой автомобиль, а затем произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия, после чего уехал.

Сообщается, что полиция уже задержала нарушителя. Предположительно, он стрелял холостыми патронами. По данным издания, в 2018 году Gelandewagen с этими же московскими номерами сбил пешехода.

Ранее появилась информация, что пожилой автовладелец в состоянии алкогольного опьянения закрылся в Lada «семёрке» после аварии с Lexus в городе Оби. Затем он попытался сбежать с места происшествия. Об этом сообщает Сиб.фм.

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