Появилось видео стрельбы из Gelandewagen в Сочи

Водитель на Gelandewagen сначала подрезал другой автомобиль, а после начал стрелять. Ранее этот же автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Два автомобиля не поделили дорогу возле центрального стадиона в Хостинском районе Сочи. Инцидент произошёл 28 сентября. В результате водитель чёрного Gelandewagen сначала стал прижимать другой автомобиль, а затем произвёл несколько выстрелов из неустановленного оружия, после чего уехал.

Сообщается, что полиция уже задержала нарушителя. Предположительно, он стрелял холостыми патронами. По данным издания, в 2018 году Gelandewagen с этими же московскими номерами сбил пешехода.

Ранее появилась информация, что пожилой автовладелец в состоянии алкогольного опьянения закрылся в Lada «семёрке» после аварии с Lexus в городе Оби. Затем он попытался сбежать с места происшествия. Об этом сообщает Сиб.фм.