Появилось видео стрельбы из Gelandewagen в Сочи

Водитель на Gelandewagen сначала подрезал другой автомобиль, а после начал стрелять. Ранее этот же автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Два автомобиля
Сообщается, что полиция уже задержала нарушителя. Предположительно, он стрелял холостыми патронами. По данным издания, в 2018 году Gelandewagen с этими же московскими номерами сбил пешехода.
Ранее появилась информация, что пожилой автовладелец в состоянии алкогольного опьянения закрылся в Lada «семёрке» после аварии с Lexus в городе Оби. Затем он попытался сбежать с места происшествия. Об этом сообщает Сиб.фм.