Момент аварии с депутатом в Волгограде попал на видео

В Волгограде утром 8 марта на пересечении проспектов Ленина и Металлургов произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» с Mercdes-Benz G-Class, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. В результате пострадал 57-летний водитель отечественного авто, его госпитализировали.

По предварительным данным, владелец «Лады», выполняя поворот налево, не предоставил преимущество автомашине «Ленд Ровер», что привело к столкновению. МВД также опубликовало кадры с места событий, где запечатлен момент аварии. По факту происшествия проводится проверка, виновник ДТП еще не установлен.

Ранее в Барнауле задержали мужчину, который сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. После аварии водитель дал школьнику конфеты и уехал. Оперативники, изучив записи с камер, «по горячим следам» установили личность мужчины и взяли его под стражу. Ему грозит лишение прав.

До этого в Саратове на трассе у села Тарумовка зарегистрировали ДТП с тремя погибшими. В аварии приняли участие легковой автомобиль и два минивэна. Причины столкновения пока не установлены, проводится проверка.

Также ранее сообщалось о смертельной аварии дороге Высокое — Синицыно в Ленобласти, где столкнулись «Лада» и грузовик «Урал». По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковой машины.