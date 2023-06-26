В Сети появились видео спасения животных из горящего зоопарка в Ростове-на-Дону. По данным Telegram-канала «Подъём» сотрудники зоопарка смогли вынести змей и рыб, но в горящем здании еще могут оставаться пауки, грызуны и другие животные.
МЧС России опубликовало видео, как сотрудники спасательной службы вытаскивают кроликов. В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано.
Крупный пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону вечером 26 июня. По данным МЧС, в зоопарке сразу началась эвакуация животных. О погибших и пострадавших на тот момент не сообщалось.
25 июня сильный пожар произошел на 14-м и 15-м этажах жилого дома в подмосковном Королеве. В результате ЧП минимум два человека погибли, также есть пострадавшие.
Ранее четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС уточнили, что двое из них — дети.