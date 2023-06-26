Появилось видео спасения животных из зоопарка в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ работают на месте пожара в административном здании зоопарка в Ростове-на-Дону

В Сети появились видео спасения животных из горящего зоопарка в Ростове-на-Дону. По данным Telegram-канала «Подъём» сотрудники зоопарка смогли вынести змей и рыб, но в горящем здании еще могут оставаться пауки, грызуны и другие животные.

МЧС России опубликовало видео, как сотрудники спасательной службы вытаскивают кроликов. В ведомстве добавили, что открытое горение было ликвидировано.

Крупный пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону вечером 26 июня. По данным МЧС, в зоопарке сразу началась эвакуация животных. О погибших и пострадавших на тот момент не сообщалось.

25 июня сильный пожар произошел на 14-м и 15-м этажах жилого дома в подмосковном Королеве. В результате ЧП минимум два человека погибли, также есть пострадавшие.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево. В МЧС уточнили, что двое из них — дети.