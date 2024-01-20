Появилось видео спасения «утонувшей» в снегу лошади Жители Бурятии лопатами откопали застрявшую в сугробе лошадь

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Занесенную снегом лошадь спасли из сугроба жители Окинского района Бурятии. На опубликованных местной администрацией кадрах видно, что животное оказалось зажато между забором и снежными завалами.

Вчера в верховьях реки Синца в м. Шара тала, ребята вытащили из сугроба лошадь. В Синце ветрено и наметают большие сугробы, — уточнили в Telegram-канале администрации.

В вызволении из природного плена участвовали несколько местных жителей. Лопатами они откопали как саму лошадь, так и пространство вокруг нее.

В начале января сотрудники МЧС России спасли лошадь, которая провалилась под лед недалеко от забайкальского города Шилки. Животное было на самовыгуле и забрело на реку. После спасения оно было передано хозяину. В ведомстве уточнили, что на том же месте под лед провалились еще две лошади. Их спасти не удалось.

В конце прошлого года двухлетняя девочка в Серове Свердловской области застряла в сугробе на несколько часов, после чего пережила две клинические смерти. Ребенка, который был только в распашонке и подгузнике, удалось спасти благодаря усилиям сотрудников местной больницы и скорой помощи. Первые реанимировали девочку до приезда бригады, а вторые спасли ее уже в момент транспортировки.