Появилось видео спасения мужчины из-под снежного завала в Подмосковье «Осторожно, Москва» опубликовал видео спасения мужчины из-под снежного завала

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники МЧС вытащили из снежного завала жителя Одинцово, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», который также приводит видео спасательной операции. Как отмечается, мужчина находился в гараже, когда под тяжестью снега на него обрушилась крыша. Спасателей вызвали очевидцы.

По данным канала, сотрудники МЧС разобрали завал, расчистили сугроб и вытащили пострадавшего. Мужчину передали медикам.

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