Появилось видео со звуками сирен в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео со звуками сирен в атакованной беспилотниками Казани появилось в Сети. Кадры из столицы Татарстана представил Telegram-канал Mash Iptash. В ролике слышны гудящие звуки, птицы беспокойно летают в небе на фоне электропроводов.

Сирены зазвучали в Авиастроительном районе Казани. Воздушная тревога была объявлена в городе утром 31 мая.

Ранее стало известно о пролетающих над Татарстаном неизвестных БПЛА. По данным Baza, в некоторых районах Казани прозвучала сирена воздушной опасности. Очевидцы поделились кадрами с летательными аппаратами. БПЛА пролетали над селами со свойственным им жужжанием.

Telegram-канал SHOT также сообщил о двух беспилотниках над республикой. Согласно источнику, один из дронов был сбит. Telegram-канал Mash заявлял об эвакуации персонала на территории химпредприятий Нижнекамска, который расположен восточнее Казани, на фоне воздушной тревоги в городе. В пресс-службе главы республики уточнили, что в отдельных районах столицы Татарстана на предприятиях объявлена необходимость эвакуации.

Над Белгородской областью 30 мая средства ПВО сбили четыре украинских дрона, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, при атаке ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.