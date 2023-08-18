Появилось видео сильного пожара в порту Новороссийска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар произошел в портовом комплексе Новороссийска, сообщила NEWS.ru пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о возгорании в промышленной зоне на улице Маркова поступила в 09:02. На месте происшествия уже работают специалисты.

Как уточнили в ведомстве, пожарные прибыли к месту возгорания уже в 09:11, установив, что огнем охвачены деревянные паллеты в грузовом терминале. Площадь пожара составила порядка 1,3 тысячи квадратных метров. На ликвидацию возгорания были направлены 42 человека и 14 единиц техники. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге загорелась строящаяся УГМК-арена, расположенная на улице Степана Разина. По данным пресс-службы МЧС России, пожар площадью 10 квадратных метров возник на шестом этаже, загорелись лакокрасочные материалы и утеплитель. До прибытия спасательных служб со стройплощадки эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Кроме того, в Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. Там воспламенился трансформатор. Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. «Восточная» входит в магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», обслуживающей более 140 тысяч км линий электропередачи и свыше 900 подстанций.