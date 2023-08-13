Появилось видео сильного пожара в подмосковном Раменском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Раменском произошел сильный пожар, кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал портала «Подъем». Как утверждают очевидцы происходящего, возгорание произошло недалеко от автозаправки на Донинском шоссе. Причины возникновения огня неизвестны.

По данным «Подъема», недалеко от места пожара находится инженерно-научный центр «ТЭМП». Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС России, возгорание произошло на складе с удобрениями. Общая площадь огня составляет 1800 кв. м.

МЧС России: В 11:53 поступило сообщение о пожаре в нежилом строении по адресу: городской округ Раменское, 4-й км Донинского шоссе, складское помещение. По прибытию первых подразделений наблюдалось горение склада по всей площади, внутри удобрения. Площадь возгорания 1800 кв. м. Дальнейшая информация уточняется, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Калуге загорелась электроподстанция. Он подчеркнул, что именно из-за этого в близлежащих населенных пунктах была временно прекращена подача электричества. Пострадавших нет, на месте работают аварийные службы и пожарные.