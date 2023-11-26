Появилось видео штурма российским танком промзоны в Авдеевке «РВ» опубликовала кадры штурма промзоны в Авдеевке танком ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры штурма промзоны в Авдеевке танком ВС России опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Несмотря на то, что по боевой машине ударил беспилотник ВСУ, экипаж продолжил выполнение задачи.

В середине видео можно заметить, как по машине прилетает FPV-дрон, однако благодаря козырьку она остается целой, а ее экипаж — живым, — отметили военкоры.

Ранее появилось видео танка Т-72 с экипажем внутри, в который попадает снаряд ВСУ. Запись была сделана в зоне боевых действий под Артемовском. В момент прилета снаряда произошел мощный взрыв с последующим возгоранием бронемашины, однако бойцы не пострадали. На кадрах видно, как спустя считанные секунды из танка эвакуировались члены экипажа.

Вечером 25 ноября стало известно, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это серьезный удар для ВСУ, поскольку украинские военные не раз характеризовали район как неприступный.

26 ноября российские военные уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ в Полтавской области Украины и арсенал авиационных боеприпасов в Черкасской области. По данным Минобороны РФ, также были ликвидированы живая сила и военная техника украинской армии.