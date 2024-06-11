Появилось видео с загадочным исчезновением администрации в Химках SHOT: здание администрации в Химках скрылось за зеркальным забором

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Здание администрации с чиновниками в подмосковных Химках «исчезло» с главной площади города. На представленном Telegram-каналом SHOT видео видно, как его маскирует огромный зеркальный забор. Однако местных этот факт не утешает.

Не видим в городе ни нормальных дорог, ни самих чиновников, — привели в публикации самую популярную среди населения города шутку.

По данным источника, жители Химок остались не в восторге от «невидимой» администрации. Первая причина заключается в том, что на велосипеде можно влететь головой в забор. Вторая — птицы уже начали врезаться в зеркала. Последней каплей стало то, что на сайте госзакупок никто не смог найти информацию, во сколько это творение обошлось городскому бюджету.

Ранее возле Химок на 76-м километре МКАД произошло смертельное ДТП. Грузовик опрокинулся на проезжей части. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель большегруза скончался на месте. Предположительно, мужчина не справился с управлением. Это и послужило причиной трагедии.

В дептрансе Москвы уточнили, что на северном участке кольцевой автодороги было ограничено движение транспорта. В частности, речь идет о трех перекрытых полосах из шести.