Появилось видео с уничтожением стрелявшей по России американской гаубицы МО РФ опубликовало видео с уничтожением обстреливавшей Белгород гаубицы М777

Фото: Sgt. Julio Hernandez/Keystone Press Agency/Global Look Press

М777

Российские войска уничтожили гаубицу М777 у границы с Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России. Вместе с ней, по данным ведомства, уничтожен артиллерийский расчет украинской ДРГ.

Артиллерия Западной группировки войск уничтожила гаубицу М777 и артиллерийский расчет ДРГ украинских формирований в лесном массиве приграничного с Белгородской областью района Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что украинские силы в течение недели предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской области. Однако уточняется, что все атаки были отражены, а ВСУ потеряли в них более трех тысяч военнослужащих, семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

Также в министерстве рассказали, что российские силы нанесли за неделю 49 ударов возмездия за обстрелы и попытки прорыва госграницы Вооруженными силами Украины. Применялось высокоточное оружие, ракетные комплексы и беспилотники. Поражены центры принятия решений, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады с дронами и безэкипажными катерами. Также под удар попали пункты временной дислокации украинских подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.