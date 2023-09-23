Появилось видео с убитым молнией стадом овец в горах Алтая

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Десятки овец погибли на пастбище в результате удара молнии, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент произошел вблизи села Дъектиек на западе Республики Алтай 22 сентября.

Стадо было на пастбище, когда началась гроза. Молния ударила в дерево, стоявшие рядом овцы погибли мгновенно. По предварительным данным, всего было потеряно порядка 38 голов, но подсчет продолжается. На место инцидента прибыл специалист местной ветеринарной станции.

На кадрах с места событий можно увидеть, что погибшие овцы разбросаны по склону холма. При этом стоящие рядом деревья выглядят обгоревшими.

Ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с котятами напали на стадо овец. В общей сложности хищники загрызли 27 домашних животных. Специалисты полагают, что мать, скорее всего, учила молодняк охотиться. ЧП произошло в горной местности, на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, недалеко от российско-монгольской границы.

Несмотря на нанесенный хищниками ущерб, зоологи сочли нападение хорошим знаком, свидетельствующим о том, что старания ученых по увеличению популяции снежных барсов на Алтае не проходят бесследно. Центр «Алтай ирбис» выплатил владельцам скота компенсацию в 135 тысяч рублей.