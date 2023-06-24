Столпотворение на ж/д вокзале Ростова-на-Дону показали на видео

Фото: rostov0/t.me

Видеокадры с толпой людей на железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону опубликованы в Telegram-канале издания «Подъем». Ранее на главном автовокзале города были отменены все рейсы.

На кадрах запечатлена огромная очередь на платформе, которая растянулась на десятки метров. СМИ писали, что жители начали активно уезжать из Ростова-на-Дону.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о временных ограничениях движения пригородного транспорта на таганрогском и северном направлениях из Ростова-на-Дону. Глава региона также предупредил об изменении маршрутов муниципального транспорта в центре города.

При этом Голубев заявил о штатной работе железнодорожного и пригородного транспорта из Азова, Батайска и Аксая. Утром 24 июня губернатор просил жителей воздержаться от поездок в центр города, порекомендовав им оставаться дома.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил об изменении схемы движения общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Он подчеркнул, что власти принимают все необходимые меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности города.